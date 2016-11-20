Siyasi istismar yapıyorsunuz

Başbakan Binali Yıldırım, "cinsel istismar düzenlemesi"yle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Muhalefetin de siyasi istismar yaptığını belirtti. İstanbul hastane açılışında konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Ülkemizin kanayan bir yarasını görmezden gelmek bize yakışmaz. Bize yakışan, böyle bir sorun varsa bunu çözmektir. Şimdi bunun üzerine atlayıp buradan ucuz siyaset yapmak eski Türkiye'nin alışkanlığıdır. Bu artık para etmiyor, piyasası yok. 3 bin mağdur insan seçim kampanyalarında her gün önümüze çıktı. Bugün bunun istismarını yapan ana muhalefet partisinin milletvekillerine de aynı şeyleri söylediler. Şimdi sorun İzmir milletvekiline, sorun diğer milletvekillerine, onlar anlatsınlar ama korkar anlatamazlar. Bir kör dövüştür, bir anlamsız, bir yalan rüzgarı, bir siyasi istismar. Cinsel istismar değil bunların yaptığı siyasi istismar. Kusura bakmasınlar.
ANİ FRENTAKLA ATTIRIR Yıldırım, dövizkurlarının artmasıilgili iş dünyasındayükselen kaygılara dadeğindi. "Küresel bazısıkıntılar var. Ama herşeye rağmen Türkiye'ninyarını bugünden dahagüzel olacaktır. Frenebasmayın, durmak yokyola devam. Durduk muani fren yaparsak tepetaklak oluruz" dedi.
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