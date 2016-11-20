Siyasi istismar yapıyorsunuz

Başbakan Binali Yıldırım, "cinsel istismar düzenlemesi"yle ilgili eleştirilere yanıt verdi. Muhalefetin de siyasi istismar yaptığını belirtti. İstanbul hastane açılışında konuşan Yıldırım, şunları söyledi: "Ülkemizin kanayan bir yarasını görmezden gelmek bize yakışmaz. Bize yakışan, böyle bir sorun varsa bunu çözmektir. Şimdi bunun üzerine atlayıp buradan ucuz siyaset yapmak eski Türkiye'nin alışkanlığıdır. Bu artık para etmiyor, piyasası yok. 3 bin mağdur insan seçim kampanyalarında her gün önümüze çıktı. Bugün bunun istismarını yapan ana muhalefet partisinin milletvekillerine de aynı şeyleri söylediler. Şimdi sorun İzmir milletvekiline, sorun diğer milletvekillerine, onlar anlatsınlar ama korkar anlatamazlar. Bir kör dövüştür, bir anlamsız, bir yalan rüzgarı, bir siyasi istismar. Cinsel istismar değil bunların yaptığı siyasi istismar. Kusura bakmasınlar.



ANİ FREN TAKLA ATTIRIR

Yıldırım, döviz kurlarının artması ilgili iş dünyasında yükselen kaygılara da değindi. "Küresel bazı sıkıntılar var. Ama her şeye rağmen Türkiye'nin yarını bugünden daha güzel olacaktır. Frene basmayın, durmak yok yola devam. Durduk mu ani fren yaparsak tepe taklak oluruz" dedi.



