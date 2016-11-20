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'ten bir acı haber daha

'te meydana gelen faciasında 1 işçinin daha cenazesine ulaşıldı.

Siirtten bir acı haber daha

'in Şirvan ilçesinde özel ocağında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan bir işçinin daha cesedine ulaşıldı.

Maden köyündeki facianın ardından toprak altında kalan işçilere ulaşılması için Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD Başkan Vekili Mehmet Halis Bilden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkililerinin koordinasyonuyla yürütülen AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile Türk Kızılayı ve jandarmanın çalışmaları sürüyor.

Ekipler, toprak altında kalan işçilerden Sedat Bulut'un cesedine ulaştı. Bulut'un cenazesi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Toprak altından daha önce Murat Ant, Reşit Can, Abdulbaki Aydın, Ali Sönmezsoy ve Şefik Tuncer'in cesetleri çıkarılmıştı.

Ekipler, diğer 10 işçiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 12:53
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