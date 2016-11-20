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bu baharda

Referandum bu baharda
AK Parti Nevşehir Milletvekili Murat Göktürk, başkanlık sistemi ile ilgili konuştu: Ülkemizin koalisyonlarla kaybedecek yıllarının olmadığı ortada. Buna bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu konuda da gerçekten iyi bir yol aldığımızı düşünüyorum. Çift başlılığa son veren, seçimle gelmiş olan Cumhurbaşkanını sembolik bir makam olmaktan çıkaran bir teklif hazırladık. Baharda ihtimali var. Bizler de bunu sahada insanlarımıza anlatacağız.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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