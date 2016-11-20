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'ya 'üst düzey' darbe!

'un Karayazı ilçesinde terör örgütü 'nın gri listede aranan sözde üst düzey yöneticisi 2 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKya üst düzey darbe!

Teröristlerin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldıkları tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, jandarmanın da desteğiyle Karayazı ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yürüttü.

Çalışmalar sonucunda Elmalı Dere bölgesinde terör örgütü mensubu 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin, İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldıkları, "Doğan" kod adlı Y.S'nin sözde bölge sorumlusu olduğu öğrenildi.

Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, Tutak ve Karayazı ilçe sınırları kırsalında, güvenlik güçlerince yapılan arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ile sıcak temas sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrılarına teröristlerce ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 'Doğan' kod adlı Y.S. ile 'Serhat' kod adlı H.M. isimli bölücü terör örgütü mensupları etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği alanda yapılan aramada çeşitli miktarda silah ve mühimmat ele geçirilmiştir."
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 18:11
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