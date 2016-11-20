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İHA'lar tespit etti, jetler bombaladı!

'nin Çukurca ilçesi kırsalında 12 'lının öldürüldüğü bildirildi.

İHAlar tespit etti, jetler bombaladı!

'nin Çukurca ilçesi kırsalında 12 'lının öldürüldüğü bildirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Çukurca Güven Dağı Kuzey doğusunda insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 12 terörist, F-4 uçakları ve top atışıyla etkisiz hale getirilmiştir. Toplam Çukurca'da 384 ve Hakkari genelinde 525 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi,
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 20:32
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