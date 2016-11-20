PKK, FETÖ ve DEAŞ, taşeronluk yapıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Türkiye'nin Ortadoğu'daki zulme itiraz ettiğini belirterek, "İtiraz ettiği için de şu anda terör örgütü marifetiyle bizi istikrarsızlaştırma çabası var. PKK, FETÖ ve DEAŞ eliyle yapılan budur." dedi.

AK Parti Esenyurt İlçe Teşkilatını ziyaret eden Eker, burada yaptığı konuşmada, 1916 yılında Osmanlı mülkü üzerinde Sykes-Picot Anlaşması'yla çok sayıda devletin kurulduğunu anlattı. Bölgenin bölünüp yönetildiğini anımsatan Eker, bugün de anlaşmanın 100. yılında bu haritaların güncellenmek istediğini söyledi.

AK Parti yönetimindeki Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu duruma itiraz ettiğini ifade eden Eker, şöyle devam etti:

"Türkiye Ortadoğu'daki zulme itiraz ediyor. İtiraz ettiği için de şu anda terör örgütü marifetiyle bizi istikrarsızlaştırma çabası var. PKK, FETÖ ve DEAŞ eliyle yapılan budur. Üçü aynı amaca hizmet ediyor. Üçü de taşeronluk yapıyor. FETÖ tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen darbenin de sebebi bu. O darbe teşebbüsü bir iktidar değişikliği talebi değildi. Onların amacı, Türkiye'yi çökertmekti ve çöken Türkiye, uluslararası müdahalelere açık hale gelsin. Sonra iç harp çıksın ve uluslararası güçler çıksın gelsin 'burada çatışma var, Avrupa'nın güvenliği için biz buraya el koyuyoruz' desinler ve ondan sonra şekillendirsinler. Gayeleri, hedefleri, amaçları buydu. Daha önce yapılan tüm darbelerin bir lideri vardı. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimin lideri yok. Buradaki amaç, gerçek bir yönetim değişikliği değil. Liderinin olmayışı, bunun en güçlü delili."

"TÜRKİYE, KOALİSYON HÜKÜMETLERİYLE GÜÇLENMEDİ"

Eker, Türkiye'nin bölgede güçlü olması için reforma, sistem değişikliğine gidilmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye güçlü olmalı. Kendi silah sanayisi olmalı ama Türkiye koalisyon hükümetleriyle güçlenmedi. Türkiye Rahmetli Özal'la istikrarı yakaladı. Özal'dan sonra, tekrar koalisyonlar dönemi başladı. 1990'lı yıllar, Türkiye'nin kayıp yılları. 10-11 yıl Türkiye kaybetti. Türkiye'nin güçlenmesi için reforma, sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yanlış anlaşılmasın, CHP Genel Başkanı'nın dediği gibi, bizim demokratik rejimi değiştirme niyetimiz, talebimiz asla yoktur. Bu bühtandır ve iftiradır. Rejimimiz demokrasidir ve demokrasi olarak kalacaktır. Karar da söz de milletindir. Bu da demokrasidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin güçlenmesi için istikrara ihtiyacı olduğunu dile getiren Eker, "İhtiyaç nedir? Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Bir de başbakan var. Bu sistemin AK Parti dışında sürekli arıza çıkarma ihtimali var. Sayın Ahmet Necdet Sezer ve Bülent Ecevit hükümeti arasında yaşananlar net. Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine ihtiyacı var. Şu an bu çalışma devam ediyor. Önümüzde bir süreç var. Cumhurbaşkanlığına dair bir anayasa değişikliği şu an gündemde. Muhalefet partileri, cumhurbaşkanlığı siteminde yüzde 50 oyu aşamayacaklarını bildikleri için bu sisteme yanaşmıyorlar." diye konuştu.

"PKK'NIN ELEBAŞLARI ÜST AKLA HİZMET ETTİ"

Eker, terör örgütü PKK'nın uluslararası akla hizmet ederek, çözüm sürecini bozduğunu söyledi.

Çözümü istemeyen bazı güçlerin Gezi Parkı olaylarıyla birlikte sürece müdahale ettiklerini anlatan Eker, şunları kaydetti:

"Biz Kürt meselesini barış içerisinde çözelim, kavga etmeden, demokratikleşme ve sivilleşme yoluyla Kürt kardeşlerimizin kültürel haklarını, yani Kürtçe'yi kullanmak gibi, demokratik hakları biz tesis edelim diye bu yola girdik. Belli bir mesafe kat ettik, baktılar ki Türkiye bu işi kavgasız, gürültüsüz çözüyor, 'bir dakika' dediler, 'biz bu işi sana çözdürmeyiz' dediler. PKK onlara hizmet etti. Kürt meselesinin çözülmesini istemeyenlere, barış olsun istemeyenlere, PKK yardımcı oldu. Çünkü PKK'nın elebaşları üst akla hizmet ettiler, onların fısıltılarını dinlediler. Gezi olayları bunun en önemli aşamasıydı. Yani tam iş çözülecek, Gezi olayları çıkarıldı. PKK silahlarını alıp gidiyordu, o şekilde bir ortam olmuştu ve PKK'nın kulağına eğildiler dediler ki 'bu silahları alıp buradan götürmeyin, bu silahlar sana lazım olacak çünkü biz AK Parti'yi düşürüyoruz' ve PKK onlara uydu. Ondan sonra Kobani olayları, şehirlere barikatlar, çukurlar kazmalar falan başladı. PKK uluslararası aklın oyuncağı ve piyonu haline geldi."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, daha sonra, Kıraç Kapalı Pazar Yeri ve Esenyurt Termal Tesisi'ni ziyaret etti, Esenyurt'taki Erzurumlular Derneği binasında İl Dernek Başkanlarıyla bir araya geldi.



