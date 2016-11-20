Oyuncak bebekle duygu sömürü

İzmir'de özellikle sürücüleri bıktıran çocuk dilenciler, cam silenler ve mendil satıcılarıyla mücadele için mobil ekipler kuruldu. Çok sayıda gelen şikayet üzerine ekipler dün cadde ve yol kenarlarında mendil satan, cam silen ve dilenen kişilere yönelik operasyon yaptı. Denetimlerde, insanlara kendilerini acındırarak duygu sömürüsü yapan dilencilerin kucaklarında taşıdığı bebeklerin oyuncak olduğu anlaşıldı. Dilencilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise yüklü miktarda para çıktı. Yetkililer,son günlerde yapılanoperasyonlarda 12 bin500 liranın ele geçirildiğinisöyledi.
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