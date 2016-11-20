Otomobilde sır ceset!

Konya'da boş arazide yanan plakasız, kapıları kilitli lüks otomobildeki sürücü yanarak can verdi. Boş arazide bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Plakasız lüks araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücü koltuğundayanmış erkek cesediolduğunu fark etti. Kapıları kilitli otomobilin camlarını kıran polis, araç içerisinde inceleme yaptı. Otomobilinşase numarasındankayıtlarına ulaşanemniyet güçleri,aracın Avusturyamenşei olduğunubelirledi. Tamamen yanmış olduğu belirlenen erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
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