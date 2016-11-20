Yol Durumu
  1. Van'da boş evde PKK cephaneliği ele geçirildi
  2. Hayatta tek başına!

Otomobilde sır ceset!

Otomobilde sır ceset!
Konya'da boş arazide yanan plakasız, kapıları kilitli lüks otomobildeki sürücü yanarak can verdi. Boş arazide bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Plakasız lüks araçtaki yangını söndüren ekipler, sürücü koltuğunda yanmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Kapıları kilitli otomobilin camlarını kıran polis, araç içerisinde inceleme yaptı. Otomobilin şase numarasından kayıtlarına ulaşan emniyet güçleri, aracın Avusturya menşei olduğunu belirledi. Tamamen yanmış olduğu belirlenen erkek cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

■ Halit TURAN
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar