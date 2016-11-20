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Onur’a müjde

Onur’a müjde
5 yaşındaki 'a geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. İzmir'de yaşayan Onur için 5 ay önce memleketi Kütahya'da ilik bağışı kampanyası düzenlendi ancak uygun ilik bulunamadı. Çocukları için endişelenen Ali ve Nuray Aydoğmuş çiftine sevinçli haber İsrail'den geldi. Baba Ali Aydoğmuş, çocuklarının bir aksilik çıkmazsa 11 Aralık'ta ilik nakli ameliyatına alınacağını söyledi. Aydoğmuş, "Umutla ilik bekleyen lösemi hastaları için duyarlı insanlarımızı kök hücre bağışına davet ediyorum" dedi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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