Onur’a müjde

5 yaşındaki Onur Aydoğmuş'a geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. İzmir'de yaşayan Onur için 5 ay önce memleketi Kütahya'da ilik bağışı kampanyası düzenlendi ancak uygun ilik bulunamadı. Çocukları için endişelenenAli ve Nuray Aydoğmuş çiftinesevinçli haber İsrail'den geldi. Baba Ali Aydoğmuş, çocuklarının bir aksilik çıkmazsa 11 Aralık'ta ilik nakli ameliyatına alınacağını söyledi. Aydoğmuş, "Umutla ilik bekleyen lösemi hastaları için duyarlı insanlarımızı kök hücre bağışına davet ediyorum" dedi.
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