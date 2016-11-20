Yol Durumu
  1. Hayatta tek başına!
  2. Genç kayıp

Maltepe’de kuyumcu u

Maltepe’de kuyumcu soygunu
İstanbul Maltepe'de dün kar maskeli ve pompalı tüfekli 3 kişi, kuyumcu dükkanını soyarak kaçtı. Soyguncular, kuyumcuyu silah tehdidiyle etkisiz hale getirdikten sonra altınları aldı. İşyeri sahibi, kaçan şüphelilerin arkasından ateş açtı. Çevredeki 2 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ekipler, kaçan cuları yakalamak için operasyon başlattı. Kadın kıyafetli soyun ise güvenlik kamerlarına saniye saniye yansıdı.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar