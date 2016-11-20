Maltepe’de kuyumcu soygunu

İstanbul Maltepe'de dün kar maskeli ve pompalı tüfekli 3 kişi, kuyumcu dükkanını soyarak kaçtı. Soyguncular, kuyumcuyusilah tehdidiyle etkisiz hale getirdiktensonra altınları aldı. İşyeri sahibi, kaçan şüphelilerin arkasından ateş açtı. Çevredeki 2 araçta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Ekipler, kaçan soyguncuları yakalamak için operasyon başlattı. Kadınkıyafetli soyun ise güvenlik kamerlarınasaniye saniye yansıdı.
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