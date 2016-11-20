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Mağdur falan yok algı operasyonu var

Mağdur falan yok algı operasyonu var
Başbakan Yardımcısı , terör örgütü ile bağlantıları nedeniyle haklarında işlem yapılan FETÖ'cülere değindi. Bazı kesimlerin sürdürdüğü mağdur edebiyatına eleştirdi: FETÖ mağdurları, böyle bir laf var mı? Ortalıkta dolaşıyor. FETÖ mağdurları falan yok, bu laf bir algı operasyonunun parçasıdır, böyle bir algı operasyonunun parçası olmayacağınız gibi, kimsenin de olmasına izin vermeyin.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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