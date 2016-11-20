Kreşte taciz iddiası

gZonuldak'ta ortaya atılan iddia akıllara durgunluk verdi! Öyle ki 43 yaşındaki anne S.K. ile 47 yaşındaki baba A.K., 3 yaşındaki kızları M.K.'yi evlerinin yakınında bulunan bir kreşe yazdırdı. Geçtiğimiz 21 Ekim'de anne S.K. kızını okuldan alıp eve getirdi. Küçük kız, annesi üzerini değiştirirken okulda bir adamın cinsel organına dokunduğunu söyledi. Duydukları karşısında şoke olan anne, hemen savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı, dün pedagog 3 yaşındaki M.K.'yi dinledi. Okul müdüresi H.A.K.'nın da Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alındı. Adliye çıkışında açıklama yapan anne S.K., şunları söyledi: "Pantolonunu çıkarırken bana okulda bir adamın cinsel organına dokunduğunu söyledi. 'Ben yaramazlık yaptım ondan yaptı' dedi. Okul idaresiyle konuştum, 60-65 yaşlarında erkek bir kaloriferci olduğunu öğrendim. Sonra okulda güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğimi söyledim. Ancak geriye dönük kayıt tutulmadığını söylediler.Kızım sadece 'Bir adam' diyor. bu iş nasıl çözüecek bilmiyorum." Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de konuyla ilgili inceleme yaptığı belirtildi.