İyilik zamanı

6 aylıkken Akdeniz anemisine yakalanan Melek’in yıllardır aradığı ilik kardeşi Emir’den çıktı. Küçük kız yaşama umuduyla sevinirken, maddi durumu kötü olan aile, kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Sürer çiftinin Akdeniz anemisi hastası 9 yaşındaki kızları Melek, Ahmet Emir'den yapılacakilik nakli ile sağlığına kavuşacağı günübekliyor. Kiralık bir evde eşi Hamit Sürer (43), çocukları Melek (9), Ahmet Emir (7) ve 4 yaşındaki Bünyamin ile yaşamlarını sürdüren Emine Sürer (33) kızı Melek'in 6 aylıkken rahatsızlandığını söyledi. Anne Sürer başvurdukları doktordan Akdeniz anemisi rahatsızlığı olduğunu öğrendiklerini, yıllardır aradıkları iliğin ise kardeşi Ahmet'ten alınacağını belirtti.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Melek'in sağlığına kavuşması için çok dua ettiklerini söyleyen anne, ilik naklinin Ankara Hacettepe Hastanesi'nde yapılacağını anlattı. Kızının 2 ay boyunca hastanede yatması gerektiğini ifade eden Sürer, "4 ay boyunca da terapi görecek. Bundan sonra bizim için daha önemli günler başlayacak. Kızımın tamamen sağlıklıve hijyenik ortamda bulunması gerekiyor.Ekonomik sıkıntımız nedeniyle bu önemligünleri nasıl aşacağımızı bilemiyoruz. Bir anne olarak hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Sabit bir işi olmayan baba Hamit Sürer ise maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, evinde kullandığı birçok eşyayı satıp bugünlere kadar geldiğini, artık ekonomik gücünün kalmadığını anlattı.
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