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İyilik zamanı

6 aylıkken ne yakalanan Melek’in yıllardır aradığı ilik kardeşi Emir’den çıktı. Küçük kız yaşama umuduyla sevinirken, maddi durumu kötü olan aile, kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı.

İyilik zamanı
Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde yaşayan Sürer çiftinin hastası 9 yaşındaki kızları Melek, Ahmet Emir'den yapılacak ilik nakli ile sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Kiralık bir evde eşi Hamit Sürer (43), çocukları Melek (9), Ahmet Emir (7) ve 4 yaşındaki Bünyamin ile yaşamlarını sürdüren Emine Sürer (33) kızı Melek'in 6 aylıkken rahatsızlandığını söyledi. Anne Sürer başvurdukları doktordan Akdeniz anemisi rahatsızlığı olduğunu öğrendiklerini, yıllardır aradıkları iliğin ise kardeşi Ahmet'ten alınacağını belirtti.

'DESTEK BEKLİYORUZ'
Melek'in sağlığına kavuşması için çok dua ettiklerini söyleyen anne, ilik naklinin Ankara Hacettepe Hastanesi'nde yapılacağını anlattı. Kızının 2 ay boyunca hastanede yatması gerektiğini ifade eden Sürer, "4 ay boyunca da terapi görecek. Bundan sonra bizim için daha önemli günler başlayacak. Kızımın tamamen sağlıklı ve hijyenik ortamda bulunması gerekiyor. Ekonomik sıkıntımız nedeniyle bu önemli günleri nasıl aşacağımızı bilemiyoruz. Bir anne olarak hayırseverlerin desteğine ihtiyacımız var" dedi. Sabit bir işi olmayan baba Hamit Sürer ise maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek, evinde kullandığı birçok eşyayı satıp bugünlere kadar geldiğini, artık ekonomik gücünün kalmadığını anlattı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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