İki asırlık Alman mührü Edremit’te

Balıkesir Edremit'te 1800'lü yıllarda kullanıldığı bilinen Alman Konsolosluğu mührü bulundu. Üzerinde, büyük harflerle'Kaiserl Deutsche Kansular AcenturEdremid' yazısı bulunan, orta kısmındada konsolosluk armasının yer aldığımetal mühür, Sıdıka Erke EtnografyaMüzesi'nde sergileniyor. Müze sorumlusu İrfan Kolçak, "Müzemizde sergilenen en değerli eserlerden bir tanesi, Edremit Alman Konsolosluğu mührüdür. Eskiden Edremit'te Alman konsolosluğu varmış. Konsolosluk mührümüz 1800'lü yıllara ait. O dönemlerde Edremit'in zeytin ticareti çok ileride olduğu için Yunanistan'ın Midilli Adası'yla da zeytin tüccarları iyi alışverişler yapıyorlarmış" diye konuştu.
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