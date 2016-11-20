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İki asırlık Alman mührü ’te

İki asırlık Alman mührü Edremit’te
Balıkesir 'te 1800'lü yıllarda kullanıldığı bilinen Alman Konsolosluğu mührü bulundu. Üzerinde, büyük harflerle 'Kaiserl Deutsche Kansular Acentur Edremid' yazısı bulunan, orta kısmında da konsolosluk armasının yer aldığı metal mühür, Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Müze sorumlusu İrfan Kolçak, "Müzemizde sergilenen en değerli eserlerden bir tanesi, Edremit Alman Konsolosluğu mührüdür. Eskiden Edremit'te Alman konsolosluğu varmış. Konsolosluk mührümüz 1800'lü yıllara ait. O dönemlerde Edremit'in zeytin ticareti çok ileride olduğu için Yunanistan'ın Midilli Adası'yla da zeytin tüccarları iyi alışverişler yapıyorlarmış" diye konuştu.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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