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HDP’liye haddini bildirdi

HDP’liye haddini bildirdi
Adalet Bakanı , İstanbul'daki NATO Parlamenterler Asamblesi'nde konuştu. Terörle mücadeleyi anlattı. Bu sırada salonda bulunan HDP'li vekil Ziya Pir sözlü sataşmada bulununca da çok sert sözlerle cevap verdi: "Bazı HDP'liler, masumları katleden teröristlerin cenazesine katılıyor. İngiltere'de, Almanya'da bir parlamenter terör cenazesine gitse, omuz verse ne denir! Bunların hepsini yapıyorsunuz. Canlı bombanın cenazesine omuz veriyorsunuz. Mahallelerde hendek kazan teröristler belediye araçlarıyla kaçıyor. Bazı belediyeler kaynaklarını terör örgütüne aktarıyor."
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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