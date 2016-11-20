HDP’liye haddini bildirdi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki NATO Parlamenterler Asamblesi'nde konuştu. Terörle mücadeleyi anlattı. Bu sırada salonda bulunan HDP'li vekil Ziya Pir sözlü sataşmada bulununca da çok sert sözlerle cevap verdi: "Bazı HDP'liler, masumları katleden teröristlerin cenazesine katılıyor. İngiltere'de, Almanya'da bir parlamenter terör cenazesine gitse, omuz verse ne denir! Bunların hepsini yapıyorsunuz. Canlı bombanın cenazesine omuzveriyorsunuz. Mahallelerde hendek kazan teröristler belediye araçlarıyla kaçıyor. Bazı belediyeler kaynaklarını terör örgütüne aktarıyor."
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