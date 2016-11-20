Hayatta tek başına!

İzmir'de yaşayan Pınar Bilir'i (35) tek başına bırakan acı olayların başlangıcı annesi Ayşe Bilir'in (70) rahatsızlanmasıyla başladı. Psikolojik tedavi görenyaşlı kadın, 14 Kasım 2014'te hastaneden kaçtı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. Pınar Bilir, asıl yıkımı babası Remzi Bilir'i kaybettiğinde yaşadı. Üzüntüden sağlık durumu bozulan baba Bilir, 10 Temmuz 2015 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etti. Pınar'ın dramı bununlada bitmedi. Şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir (40) de 30 Ekim 2015'te bileklerini kesip intihar etti. Tüm ailesini kaybeden genç kadın, bir başka sorunu da miras için yaşadı. Annesi kayıp olduğu için işlem yapılmadı. umudunu hiç yitirmedi! Babasının ve ağabeyinin acısını yaşayan Pınar Bilir, iki yıldır tüm aramalarına rağmen bulamadığı annesi için ise umudunu hiç yitirmedi. Annesi hayatını kaybetmiş olsa mutlaka bir haber çıkacağına inanan Pınar Bilir, "Annem bir yerlerdeyaşıyor ve beni bekliyor. Ben deonu bulmak için hiç durmayacağım.Çünkü yaşadığına eminim"
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