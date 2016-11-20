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Hayatta tek başına!

’in annesi, 2 yıl önce ortadan kayboldu. Eşinin üzüntüsüne dayanamayan babası, kalp krizinden öldü. Kardeşi ise bileklerini kesip intihar etti. Genç kadın hayatta tek başına kaldı.

Hayatta tek başına!
İzmir'de yaşayan Pınar Bilir'i (35) tek başına bırakan acı olayların başlangıcı annesi Ayşe Bilir'in (70) rahatsızlanmasıyla başladı. Psikolojik tedavi görenyaşlı kadın, 14 Kasım 2014'te hastaneden kaçtı. Kendisinden bir daha da haber alınamadı. , asıl yıkımı babası Remzi Bilir'i kaybettiğinde yaşadı. Üzüntüden sağlık durumu bozulan baba Bilir, 10 Temmuz 2015 tarihinde kalp krizi sonucu vefat etti. Pınar'ın dramı bununla da bitmedi. Şizofreni tedavisi gören kardeşi Murat Harun Bilir (40) de 30 Ekim 2015'te bileklerini kesip intihar etti. Tüm ailesini kaybeden genç kadın, bir başka sorunu da miras için yaşadı. Annesi kayıp olduğu için işlem yapılmadı. umudunu hiç yitirmedi! Babasının ve ağabeyinin acısını yaşayan Pınar Bilir, iki yıldır tüm aramalarına rağmen bulamadığı annesi için ise umudunu hiç yitirmedi. Annesi hayatını kaybetmiş olsa mutlaka bir haber çıkacağına inanan Pınar Bilir, "Annem bir yerlerde yaşıyor ve beni bekliyor. Ben de onu bulmak için hiç durmayacağım. Çünkü yaşadığına eminim"
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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