Genç kayıp

Aydın'da dün 17 yaşındaki MuhammetGündoğan, motosikletine aynı yaştaki arkadaşıSerkan Karademir'i aldı. Yola çıkan ikili,polis aracına çarptı. Ağır yaralanan gençler,sağlık ekipleri tarafından hastaneyekaldırıldı. Karademir, tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası devriyeotosunu kullanan polis memuru gözaltınaalınırken, ölen gencin yakınları karakol önündetoplandı. Bölgeye bir otobüs dolusu Çevikkuvvet ekibi sevk edildi. Gencin yakınlarıylapolis arasında yaşanan arbedede ortalığıyatıştırmaya çalışan belediye başkanı ZaferSavcı'da karnına aldığı tekmeyle fenalaştı.Öfkeli kalabalık daha sonra dağıldı.
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