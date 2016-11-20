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Genç kayıp

Genç kayıp
Aydın'da dün 17 yaşındaki Muhammet Gündoğan, motosikletine aynı yaştaki arkadaşı Serkan Karademir'i aldı. Yola çıkan ikili, polis aracına çarptı. Ağır yaralanan gençler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Karademir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası devriye otosunu kullanan polis memuru gözaltına alınırken, ölen gencin yakınları karakol önünde toplandı. Bölgeye bir otobüs dolusu Çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Gencin yakınlarıyla polis arasında yaşanan arbedede ortalığı yatıştırmaya çalışan belediye başkanı Zafer Savcı'da karnına aldığı tekmeyle fenalaştı. Öfkeli kalabalık daha sonra dağıldı.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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