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'nda 2 askerimiz yaralandı!

Terör örgütü DAEŞ militanlarının ne yönelik düzenlediği da 2 asker yaralandı.

Fırat Kalkanında 2 askerimiz yaralandı!

Harekatı'nın 89'uncu gününde Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) El Bab bölgesindeki ilerleyişi sırasında DAEŞ militanları tarafından gündüz saatlerinde Türk askerlerine yönelik düzenlendi.

Saldırıda yaralanan 2 , Suriye'nin El Bab bölgesinden Kilis'in Elbeyli ilçesi sınır hattına getirildi. Askerler, burada yapılan ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

askerlerin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 20:46
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