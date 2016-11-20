Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere, terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 89. gününe girdi.

Harekat sırasında bugün sabah 07.00'ye kadar meydana gelen gelişmelerin aktarıldığı bilgilendirmede, Karadağ bölgesinde karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile muhalif unsurların, planlı bölgelerin ele geçirilmesine yönelik ileri harekatına devam edildiği belirtildi.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarınca, Bab'ın batısında yer alan Al Ghuz'un kuzeyinde, 1 zırhlı muharebe aracına (ZMA) güdümlü tanksavar roketi ile yapılan saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, ZMA hafif hasar aldı. Bab batısında yer alan Al Azrak'ın güneyinde, bombalı araç ile yapılan intihar saldırısında 2 uzman erbaş hafif şekilde yaralandı.

Al Ghuz'un kuzeyinde DEAŞ terör örgütü tarafından yapılan bombalı saldırı sonucu şarapnel parçalarından dolayı iki personel hafif şekilde yaralanırken, Numan bölgesinde meydana gelen kaza sonucu bir asker şehit oldu.

HAVA HAREKATINDA DEAŞ'A AİT 4 BİNA İMHA EDİLDİ

Bilgilendirmeye göre, 9 muhalifin yaralandığı çatışmalar sonucunda, 214 yerleşim yerinin kontrolü sağlandı, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 79 DEAŞ terör örgütü hedefine 311 Fırtına, 60 çok namlulu roketatar (ÇNRA) ve 85 tank atışı, 5 PYD/PKK terör örgütü hedefine 29 Fırtına atışı yapılarak, DEAŞ ve PYD/PKK mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçları bertaraf edildi.

Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bzaghah, Al Bab kuzeyi, Kabbasin ve Suflaniyah'da belirlenen hedeflere hava harekatı gerçekleştirilerek, DEAŞ unsurlarının karargah olarak kullandığı 4 bina imha edildi.

Öte yandan, DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından 26 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak imha edildi. Harekatın başlangıcından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış 40 mayın ve bin 662 el yapımı patlayıcı kontrollü olarak patlatıldı.