FETÖ deşifre olunca yönetimi revize etti

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, deşifre olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), üst yönetimi ve yabancı ülkelerdeki sorumlularını değiştirdi.

Örgüt içerisinde "Türkiye imamı" olarak bilinen Mustafa Özcan'ın başkanlığındaki revize edilen üst yönetime, Naci Tosun, Reşit Haylamaz, Mustafa Yeşil, Sadık Kesmeci, İrfan Yılmaz gibi isimler eklendi.

Avrupa, Asya, Asya Pasifik, Avustralya, Afrika, Güney Amerika ve Kuzey Amerika'da faaliyet gösteren ve küresel bir tehdit oluşturan FETÖ'nün Amerika sorumlusunun İsmail Büyükçelebi, Avrupa sorumlusunun Abdullah Aymaz olduğu öğrenildi.

ÜST YÖNETİM 11 KİŞİYE DÜŞÜRÜLDÜ

FETÖ üst yönetimi, Fetullah Gülen'den sonra gelen Mustafa Özcan'ın başkanlığında 14 kişiden oluşurken, yeni yönetim 11 kişiye düşürüldü.

Üst yönetimde yer alan ve kamuoyunda "baş yüceler şurası" olarak bilinen bu isimler şöyle; Mustafa Özcan, İsmet Aksoy, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, İrfan Yılmaz, Reşit Haylamaz, Abdullah Aymaz, Mehmet Erdoğan Tüzün, Mehmet Ali Şengül, Mustafa Yeşil, Sadık Kesmeci.



İŞTE FOTOĞRAFLI ŞEMALARLA ÖRGÜTÜN KITA SORUMLULARI:

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FETÖ 30 AVRUPA ÜLKESİNDE FAAL

FETÖ'nün Avrupa sorumlusunun, aynı zamanda üst yönetimde de bulunan Abdullah Aymaz olduğu belirtilirken, Süleyman Tiftik'in Batı Avrupa sorumlusu, Naci Güven'in ise yardımcısı olduğu öğrenildi.

"Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride yer alan Abdullah Aymaz, örgütün Almanya'da faaliyet gösteren örgütün üst düzey mensupları arasında yer alıyor ve Aymaz'ın hangi ülkede yaşadığı bilinmiyor.

30 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ'nün Almanya sorumlusunun Hayrettin Özkul, İngiltere sorumlusunun Adnan Azak, Fransa sorumlusunun Hüseyin Karakuş, Belçika sorumlusunun Davut Yalçın olduğu kaydedildi.





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FETÖ'NÜN ASYA SORUMLULARI

20 Asya ülkesinde de etkin bir şekilde faaliyetlerini yürüten FETÖ'nün İsrail sorumlusunun Harun Tokak, Suudi Arabistan sorumlusunun Mevlüt Boztaş, Japonya sorumlusunun Mustafa Arslan, Çin sorumlusunun Levent Oğuz, Pakistan sorumlusunun Ünal Toşur olduğu öğrenildi.

"Terörden arananlar" listesinde yeşil kategoride bulunan sözde "İsrail imamı" Harun Tokak, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin finans ayağına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede "iki numaralı" şüpheli olarak yer alıyor.





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FETÖ'NÜN GÜNEY VE KUZEY AMERİKA'DAKİ SORUMLULARI

FETÖ'nün Güney Amerika'daki yapılanması kapsamında, Kolombiya sorumlusunun Yunus Yaman, Venezuela sorumlusunun Eyyup Mahmut Günel, Brezilya sorumlusunun Hamdullah Bayram Öztürk, Şili sorumlusunun Sadi Şen, Arjantin sorumlusunun Mustafa Eker olduğu belirtildi.

FETÖ'nün Kuzey Amerika'da ABD sorumlusu İsmail Büyükçelebi, Kanada sorumlusu İsmail Nazlı, Meksika sorumlusu Osman Karaca, Dominik Cumhuriyeti sorumlusunun ise Mehmet Ünalan olduğu kaydedildi.

"Terörden arananlar" listesinde kırmızı kategoride bulunan İsmail Büyükçelebi'nin, 1997 yılında Çin sorumlusu olarak örgütsel faaliyetlerde bulunduğu belirtildi. FETÖ'nün stratejiyi belirleyen İstihbarat Birimi Üst Yönetimi içerisinde "Yurtdışı sorumlusu" olarak görev yapan Büyükçelebi'nin, 2010'da örgütün ABD sorumlusu olarak görevlendirildiği tespit edildi.





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FETÖ'NÜN AFRİKA SORUMLULARI

Afrika ülkelerinde faaliyetlerini sürdüren FETÖ'nün, 20 Afrika ülkesinde sorumlusu bulunuyor. Terör örgütünün Mısır sorumlusunun Orhan Keskin, Libya sorumlusunun Nurettin Kaya, Tunus sorumlusunun Ali Kökten, Cezayir sorumlusunun Hamit Olgun olduğu belirlendi.





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FETÖ ASYA PASİFİK SORUMLULARI

FETÖ, Malezya, Singapur, Tayvan, Hong Kong, Vietnam, Filipinler, Endonezya, Laos, Papua Yeni Gine gibi Asya Pasifik ülkelerinin yanı sıra Avustralya'da da faaliyet gösteriyor.



