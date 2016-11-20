Başbakan YardımcısıVeysi Kaynak, Ermenistan milletvekillerinin NATO Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını eleştirerek, "Ermenistan, kendisinin Azerbaycan Nahçıvan topraklarında yaptıkları işlere baksın ya da ASALA terör örgütün Ermenilerden müteşekkil terör örgütünün ne kadar masum Türk diplomatı katlettiğine, suikast yaptığına baksın" dedi.
Başbakan YardımcısıVeysi Kaynak, memleketi Kahramanmaraş'taki tarihi Kapalı Çarşı'da esnafını ziyaret etti. İş yerlerine girerek esnafla sohbet eden Kaynak, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Burada, NATO Parlamenter Asamblesi 62'nci Yıllık Genel Kurulu Toplantısı'nda Ermenistan milletvekillerinin Türkiye'yi suçlayan açıklamalarını değerlendiren Veysi Kaynak, Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör örgütleriyle mücadele ettiğini ve bunu sürdüreceğini belirterek, şöyle dedi: "Onlar ne derlerse desinler. Biz hukuk çerçevesinde, hukuk devleti olma özelliğini uygulayarak ülkemizi bir kez daha darbelerle, darbe tehditleriyle karşı karşıya bırakmadan sınırımızdan terör ve terörist geçişine izin vermeden terörle mücadeleye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanımız sayın Çavuşoğlu'nun söylemiş olduğu söz üzerine başka bir söze gerek görmüyorum ama biz şu anda şunu söyleyebiliriz. Gerek Suriye'de, gerek Irak'ta insani yardımlar yapıyoruz. Bunun dışında da terörle en etkin mücadele yapıyoruz. 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Operasyonu ile şuanda Suriye'de 1750 kilometrekarelik bir alan terörden, teröristten ve DEAŞ'tan temizlenmiştir. Ermeni milletvekilleri maalesef şu anda Türkiye üzerinde Ermeni'si, Alman'ı, Avusturya'sı, bir başkası algı oluşturmaya çalışıyor. Türkiye 15 Temmuz'da büyük bir hadiseyle karşı karşıya kalmıştır. Ama Türkiye bir yandan içeride PKK terör örgütüyle, DHKP-C terörüyle, FETÖ terörüyle; içeride ve dışarıda FETÖ ve DEAŞ terörüyle, PYD, YPG terörüyle mücadelesini sürdürecektir. Ermenistan, kendisinin Azerbaycan Nahçıvan topraklarında yaptıkları işlere baksın ya da ASALA terör örgütün Ermeni'lerden müteşekkil terör örgütünün ne kadar masum Türk diplomatı katlettiğine, suikast yaptığına baksın. Önce onların hesabını versin sonra eğer elinde somut bir şey varsa bunu konuşsun."
'KOKTEYL TERÖR SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYAYIZ'
Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini hatırlatan Kaynak, Türkiye'nin müttefiklerinin de bu örgütün Suriye uzantısı olan PYD'yi desteklediğini ifade ederek şöyle devam etti: "Ama Türkiye asla bu risklerin altında ezilmedi, ezilmeyecek. Şimdi görüyoruz Suriye'de, Irak'ta oluşan devlet otoritesi boşluğundan dolayı oradan sirayet eden terör ve terörist varken, bir yandan FETÖ terör maalesef içimize sızmıştı. Ben bunu konuşmalarımda da söylüyordum; kokteyl terör saldırılarıyla karşı karşıyayız diye. Biz, terörle mücadele yasamızla, o yasanın bize verdiği yetkiyle hukuk devleti sınırları içerisinde terörle en sert mücadeleyi yapmaya devam edeceğiz. Ama yine tekrarlıyorum; hukuk devleti içerisinde kalarak bunu yapmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 40 yıla varan bir PKK terörüyle mücadelesi varken, maalesef müttefiklerimiz onun Suriye kolunu desteklediler, silah verdiler. Maalesef DEAŞ'a batılı güçler silahlar verdiler, maalesef şimdi Haşdi Şabi'ye veriyorlar. Bütün bunları oturup düşünmeleri lazım. Türkiye'nin güvenliği olmazsa, Avrupa'nın güvenliği olmaz. Türkiye'nin güvenliği olmazsa, NATO'nun da güvenliği olmaz. Bunları ciddi şekilde düşünmeleri lazım. Kim ne derse desin, biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizim için insanımızın can emniyeti, mal emniyeti önemlidir. Biz bunları sağlayacağız, özgürce bu topraklarda inşallah kıyamete kadar yaşayacağız."
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