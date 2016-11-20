Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Özbekistan ziyaretinden dönüşte, Avrupa Birliği'ni (AB) eleştirerek önemli açıklamalarda bulundu:

BREXIT GÜZEL BİR TEVAFUK

"Brexit bana göre güzel bir tevafuk oldu. Yani, Avrupa'da diğer ülkelerde bu tür şeyler olabilir... Fransa'da da sesler geliyor, İtalya'dan geliyor. Geçenlerde bizimle ilgili Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önce hırsla bir araya geldiler. Daha sonra Avusturya'nın dışında hiçbirisi Türkiye ile müzakerenin dondurulması, şu olması, bu olması noktasında fikir beyan etmedi. Bu tabi önemli bir şey. Mesele şu: Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. 'Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği' dememeli...

"TÜRKİYE NİYE OLMASIN​​?"

Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama kendi kanaatimi söylüyorum. Mesela, 'Şangay 5'lisi içerisinde Türkiye niye olmasın?' diyorum. Bunu sayın Putin'e olsun, Nazarbayev'e olsun, şu anda Şangay 5'lisinin içinde olanlara da söyledim. Başlangıçta 5 ülkenin kurduğu İşbirliği Örgütü'ne daha sonra Özbekistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkeler de dahil oldu. İran da girmek istiyor. Sayın Putin, 'Bunu değerlendiriyoruz' gibi bir ifade de kullandı. Temenni ederim ki orada olumlu bir gelişme olması halinde, yani Türkiye'nin Şanghay 5'lisi içerisinde yer alması, bu konuda çok daha rahat hareket etmesini sağlayacaktır."