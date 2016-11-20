Dosyayı kapatırız

Pakistan'daki FETÖ okullarının durumunu netleştirebilir miyiz?

20 Kasım'a kadar o okullardaki yönetici ve öğretmenlere süre verdiler. O tarihe kadar Pakistan'ı terk edecekler.



Pakistan-Hindistan anlaşmazlığının çözümü için bir girişiminiz var mı?

Olacak inşallah. Navaz Şerif, Hindistan yönetimiyle iyi diyaloglar kurabilen birisi. İnşallah biz de Hindistan'a gittiğimizde bunları konuşacağız. Ama maalesef birileri Hindistan'ı sürekli tahrik ediyor. Hindistan- Pakistan münasebetlerinin olumlu istikamette gelişmesini istemiyorlar.



BYLOCK HİKAYE DEĞİL

Hükümet ve bürokratlar FETÖ ile tam anlamıyla mücadele verebiliyor mu? Mücadele hangi noktada? Bu sıkıntı ne zaman atlatılabilecek?

17-25 Aralık sürecinde tüm arkadaşlarımız bizi tam anlamış olsaydı 15 Temmuz belki olmayabilirdi. Fakat anlayamadılar. Bu alçaklara o dönemde toz kondurmayan arkadaşlarımız da vardı. Görevden alınmalara gelince, bakın bir şeyi abartmaya çalışıyorlar. Mağduriyet iddiasıyla, bazıları özellikle MİT'i yıpratmanın gayreti içerisindeler. Bylock meselesinin aslında hikaye olduğunu ileri sürenleri kast ediyorum. Bylock hikaye değil, bal gibi de var... MİT bunu ortaya çıkarınca, hepsi iyot gibi açığa çıktı. Deşifre oldular. Kim kimdir öğrenildi. Yüzde 10'luk bir hata payı bile olsa, yapılan iş neticesinde çok ciddi kişiler yakayı ele verdi. Bu onları ciddi manada rahatsız etti. MİT'in bu husustaki başarısı attığı adım, onları ciddi sıkıntıya soktu. Ha, deniliyor ki 100 bine yakın görevden alınma var. Belki daha da fazla olacak. Suç işleyen bedelini ödeyecek. Hukuk gerekeni yapacaktır. Durduramayız.



Bazı askerlerin NATO'ya sığındıklarına dair haberler çıktı...

NATO'nun o tür sığınmaları kabul etmek gibi bir anlayışı, yaklaşımı olamaz. Bahsedilenler, birer terör suçlusu. Bir teröristi, terörist askeri, darbeci askeri NATO'nun içinde nasıl istihdam edebilirler? Böyle bir şeyi yapamazlar. Bunların peşindeyiz, iadelerini istiyoruz. Biz şimdi bunların üzerine giderken kararlılığımızı koruyacağız. FETÖ'yle bağlantılı olanları ordu ve emniyette elbette barındırmayacağız. Ama bu mücadeleyi yaparken mutlaka hassas olacağız.



İngiltere'de Brexit yaşanırken, bizim de AB ile ilişkilerimiz yeni döneme girdi. Bu konuda son durum nedir?

Brexit bana göre güzel bir tevafuk oldu. Yani, Avrupa'da diğer ülkelerde bu tür şeyler olabilir... Fransa'da da sesler geliyor... İtalya'dan geliyor. Geçenlerde bizimle ilgili Dışişleri Bakanları bir araya geldiler. Önce hırsla bir araya geldiler. Daha sonra Avusturya'nın dışında hiçbirisi Türkiye ile müzakerenin dondurulması, şu olması, bu olması noktasında fikir beyan etmedi. Bu tabi önemli bir şey. Mesele şu: Türkiye bir defa kendini rahat hissetmeli. "Benim için varsa, yoksa Avrupa Birliği" dememeli... Benim kanaatim bu. Yani, bazıları eleştiriyor olabilir ama, ben de kendi kanatimi söylüyorum. Mesela, "Şanghay 5'lisi içerisinde Türkiye niye olmasın?" diyorum. Avrupa Birliği, Türkiye olarak bizi tam 53 yıldır oyalıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İlklerdeniz, ama 53 yıldır oyalanıyoruz. Hakeza vize noktasında da, Latin Amerika ülkelerine vize serbestisi var, ama Türkiye'yi hala oyalayıp duruyorlar. Geçen gün arkadaşlarla da konuştuk. Yıl sonuna kadar sabredelim, yıl sonuna kadar oldu, oldu... Yoksa biz bu geri kabulü falan, bu dosyayı kapatalım... Artık 11'inci aydayız. Yıl sonu geliyor. Ne yaptıklarını göreceğiz. Gördükten sonra bu konuda da kararlı bir şekilde adımımızı atmış olacağız.



AB'den hiç yumuşama sinyali almıyor muyuz?

Yani, bunları anlamak mümkün değil. Öyle şeyler yapıyorlar, öyle şeyler söylüyorlar ki, anlamak mümkün değil. Bir bakıyorsunuz kuyruğu dik tutma derdindeler, bir bakıyorsun yelkenleri indirivermişler. Türkiye için hiçbir zaman hayırlı rüya görmediler. Pek görmeye de niyetleri yok.



​BU MİLLET İŞİ BİTİRİR

Başkanlık ya da Cumhurbaşkanlığı konusundaki Anayasa değişikliğiyle ilgili ayrıntılar netleşti mi?

İki partinin çalışması bitince liderler nihai kararı verecek. Bütün mesele parlamentodan 367'nin çıkması... Olmazsa tabi 330 önemli. Bu durumda iş millete gider. Millet de işi bitirmiş olur.



Suriye'de son durum nedir? YPG ile karşı karşıya gelir miyiz?

El-Bab'a 2 kilometre kaldı. Öncelikle Afrin'in güneyinden orada bir El-Bab'la arayı kapatma gibi bir gayretleri var. Biz de ÖSO'nun tamamiyle El-Bab'a girip oradan Batıya değil Doğu'ya, Menbiç'e yönelmesini istiyoruz. Çünkü, Menbiç'ten PYD ve YPG'yi çıkarmak gerekiyor. Bu kararlılık görülünce ABD, "Tamam, buradan PYD ve YPG çıkacak" dedi. Bu sözün tutulmasını bekliyoruz.



ARALIK'TA TRUMP'LA GÖRÜŞME OLABİLİR

ABD Doları'nda anormal bir yükseliş var. İnsanlar "Bu iş nereye kadar gidecek" diye bir merak içindeler... ABD'deki yeni yönetimin işbaşına gelmesiyle olumlu bir gelişme olacağı kanaatindeyim. Çünkü yeni yönetim faiz politikalarında bizimle aynı istikamette düşünüyor. Aralık'ta belki ABD'ye gitmemiz söz konusu olabilir. Gidecek olursam, eğer ayarlanabilirse, Sayın Trump'la da bir görüşme yapabiliriz. Bu yeni süreçte döviz kurunun o baskıcı durumundan sıyrılmak mümkün olabilir.



Ekrem KIZILTAŞ