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’da 2 İsveçli

Diyarbakır’da 2 İsveçli
Diyarbakır'da, 2 , kaldıkları otelin çevresinde bulunan ve bir kısmı askeri bölge olan alanda görüntü çektikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir otelde kalan ve İsveç'te yayın yapan bir televizyon kanalında çalışan L.N.B. ve R.A.S. adlı iki gazeteci, emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Gazetecilerin Türkiye'de çalışma izinleri ve basın kartlarının bulunduğu belirtildi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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