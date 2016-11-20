Deniz anası!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yolcu gemilerinden 'Soma 301' ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yavrularını güvenli bir alanda doğurmak isteyen kedi, gemideki koltuklardan birine yerleşti. Bir süre sonra 5 sevimli yavru dünyaya geldi. Yavrularını emziren anne kedi rahatsız edilmedi. Yetkililer tarafından veteriner kontrolüne götürüldü.