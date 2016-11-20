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Deniz anası!

Deniz anası!
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yolcu gemilerinden 'Soma 301' ilginç bir olaya ev sahipliği yaptı. Yavrularını güvenli bir alanda doğurmak isteyen kedi, gemideki koltuklardan birine yerleşti. Bir süre sonra 5 sevimli yavru dünyaya geldi. Yavrularını emziren anne kedi rahatsız edilmedi. Yetkililer tarafından veteriner kontrolüne götürüldü.
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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