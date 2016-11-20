Yol Durumu
  1. Bakan Çelik'ten Kern'e 'aşırı sağ' uyarısı
  2. Yürümek istiyorum

hedefleri yerle bir edildi!

, kapsamında düzenlenen nda, Suriye'nin bölgesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısı ile Kabbasin ve Suflaniyah'taki 17 hedefini imha etti.

DEAŞ hedefleri yerle bir edildi!

, kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, Suriye'nin bölgesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısı ile Kabbasin ve Suflaniyah'daki 17 hedefini imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün 12.25-13.04 ve 16.30-17.38 saatleri arasında, Suriye'nin El Bab bölgesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısı ile Kabbasin ve Suflaniyah'daki DEAŞ hedeflerine düzenlendi.

Toplam 16 bombanın atıldığı operasyonda, iki ayrı evi tek bombayla vurma başarısını gösteren Türk savaş uçakları, 17 DEAŞ hedefi tam isabetle imha etti.

Öte yandan, PYD/PKK bölgesine (Yılanlı ve Kurtviran) düzenlenen hava harekatlarında dört hedef tam isabetle vuruldu.
Etiketler: , , , ,
  • 20 Kasım 2016, Pazar 22:57
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar