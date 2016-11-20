DEAŞ hedefleri yerle bir edildi!

Türk Hava Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında düzenlenen hava operasyonunda, Suriye'nin El Bab bölgesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısı ile Kabbasin ve Suflaniyah'daki 17 DEAŞ hedefini imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugün 12.25-13.04 ve 16.30-17.38 saatleri arasında, Suriye'nin El Bab bölgesinin kuzeyi, kuzeydoğusu ve batısı ile Kabbasin ve Suflaniyah'daki DEAŞ hedeflerine hava harekatı düzenlendi.

Toplam 16 bombanın atıldığı operasyonda, iki ayrı evi tek bombayla vurma başarısını gösteren Türk savaş uçakları, 17 DEAŞ hedefi tam isabetle imha etti.

Öte yandan, PYD/PKK bölgesine (Yılanlı ve Kurtviran) düzenlenen hava harekatlarında dört hedef tam isabetle vuruldu.