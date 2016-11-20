Teröre destek veren HDP'lilerin tutuklanmasına ve FETÖ/PKK mücadelesi için ilan edilen OHAL'e karşı gerçekleştirilen mitingde CHP, HDP ve 95 STK buluştu. Ancak milyonların katılacağını iddia eden organizatörlere inat FETÖ ve PKK mücadelesini destekleyen vatandaşlar mitinge katılım göstermedi.

MİLYONLARI BEKLİYORLARDI 1000 KİŞİ İLE YETİNDİLER!

Birleşik Haziran Hareketi'ne ihale edilen CHP-HDP mitingine milyonlarca katılım bekleyen organizatörler alana sadece 1000 dolayında insan toplayabildi.





CHP DE İLAN ETMİŞTİ!

Parti tabanındaki tepkiye rağmen CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, Pazar günü Kartal'da OHAL'e karşı düzenlenecek 'Teslim olmayacağız' mitingine katılacaklarını söylemişti.

TERÖRİSTBAŞI POSTERİNİN YANINDA ATATÜRKLÜ BAYRAK SALLADILAR!

Mitinge katılan az sayıdaki CHP'linin PKK elebaşı Abdullah Öcalan posterleri sallayan HDP'lilerle birlikte Atatürk portreli bayraklar sallamaları sosyal medyada tepki topladı. #AtatürkPartisi PKK Kucağında etiketiyle tepkisini dile getiren sosyal medya kullanıcıları CHP'ye veryansın etti.



Kaynak: Sabah.com.tr



