‘Canlı bomba’ya 70 yıl!

Adana'da geçen Temmuz ayında 33 yaşındaki MahmutKılıçarslan, Cuma hutbesi sırasında "Allahu Ekber" dedikten sonra minbere koştu. İmamın elindeki mikrofonu alan aldı. "Üzerimdebomba var" diyerek bağırdı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar camiden çıkmaya çalıştı. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra tutuklandı. 3 kez Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı belirlenen Kılıçarslan hakkında Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamladı. Kılıçarslan'ın 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Olası kasıtla yaralama, basit yaralama', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından toplam 70 yıla kadarhapis cezası istendi. Şüphelininyargılanmasına önümüzdekigünlerde başlanacak.
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