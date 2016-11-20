‘Canlı bomba’ya 70 yıl!

Adana'da geçen Temmuz ayında 33 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan, Cuma hutbesi sırasında "Allahu Ekber" dedikten sonra minbere koştu. İmamın elindeki mikrofonu alan aldı. "Üzerimde bomba var" diyerek bağırdı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar camiden çıkmaya çalıştı. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra tutuklandı. 3 kez Suriye'ye giderek DEAŞ'a katıldığı belirlenen Kılıçarslan hakkında Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamladı. Kılıçarslan'ın 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Olası kasıtla yaralama, basit yaralama', 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından toplam 70 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.