Bütçe krizine ilginç önlem

AK Parti, ABD Başkanı Obama'nın bütçesinin parlamento tarafından reddedilmesi gibi benzeri bir krizin yaşanmaması için anayasa değişiklik teklifine yeni mekanizmalar yerleştirdi. Cumhurbaşkanı, bütçe reddedilirse, bir önceki yılın bütçesini yenidendeğerleme rakamlarına göre revizeedip, bu bütçeyle yola devam edecek. Meclis'in direnmesi halinde giyotin yöntemi devreye girecek ve karşılıklı TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilenecek.
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