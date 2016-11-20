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'da operasyonu: 16 gözaltı

/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında merkezli 11 ilde gerçekleştirilen '' operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

FETÖnün inlerine dev operasyon

merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, 16 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün Bursa'daki insan kaynakları yapılanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.

Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı ""u kullandıkları tespit edildi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 09:56
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