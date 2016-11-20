Bursa merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında, 16 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde, örgütün Bursa'daki insan kaynakları yapılanmasına yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan 16 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.