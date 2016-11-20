Bulaşık dayağı

Cani kocanın Özbekistan asıllı eşine yaptığı işkenceler kan dondurdu. Kadın şiddetinin son örneği dün Adana'da yaşandı. 51 yaşındaki Nusret Limonçiçeği, 2 yıl önce eşinden boşanıp 31 yaşındaki Özbekistanlı Shakhnazahon Limonçiçeği ile evlendi. İlk başlarda iyi giden beraberlik daha sonra kabusa döndü. Nusret Limonçiçeği, dün ise bulaşıkları makinaya yerleştiren eşini uyardı. Elinde yıkamasını söyledi. Kadın ise bu duruma karşı çıktı. Çift birbirine girdi. Öfkeli koca, kafa attığı eşini öldüre siye dövdü. Kendinden geçen kadın yere yığılırken, Nusret durmadı! Tekme-tokat saldırmaya devam etti. Ardından da baygınlık geçiren talihsiz kadın hastaneye götürdü. Gözümü burada açan Shakhnazahon, sürekli dayak yediğini belirterek görevlilerden yardım istedi. Hemen polise haber verildi.



ŞİKAYETÇİ OLURSAN!

Özbek kadın şikayetçi olunca kocası "Şikayetçi olursan başına daha kötüsü gelir" diyerek tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Limonçiçeği, ifadesi için karakola götürüldü. Yüzü ve gözünde büyük morluklar olduğu görülen talihsiz kadın ise, "Bulaşıkları makinaya koyarken 'elinde yıkayacaksın' diyerek bana vurmaya başladı. Hamileydim 6 ay önce dayak nedeniyle düşük yaptım. Beni sürekli dövüyor, pasaportuma el koydu, evden dışarı çıkmama izin vermiyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.