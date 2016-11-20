Bulaşık dayağı

Nusret Limonçiçeği, bulaşıkları elde yıkamayan Özbek eşini öldüresiye dövdü. Gözünü hastanede açan talihsiz kadın, “Evlendiğimiz günden beri şiddet görüyorum, 6 ay önce de döverek 5 aylık bebeğimi düşürdü” dedi
Cani kocanın Özbekistan asıllı eşine yaptığı işkenceler kan dondurdu. Kadın şiddetinin son örneği dün Adana'da yaşandı. 51 yaşındaki NusretLimonçiçeği, 2 yıl önce eşinden boşanıp 31 yaşındakiÖzbekistanlı ShakhnazahonLimonçiçeği ile evlendi. İlk başlarda iyi giden beraberlik daha sonra kabusa döndü. NusretLimonçiçeği, dün ise bulaşıklarımakinayayerleştireneşini uyardı.Elindeyıkamasınısöyledi.Kadın isebu durumakarşı çıktı. Çift birbirine girdi. Öfkeli koca, kafaattığıeşiniöldüresiyedövdü.Kendinden geçen kadın yereyığılırken, Nusret durmadı!Tekme-tokat saldırmayadevam etti. Ardından dabaygınlık geçiren talihsizkadın hastaneye götürdü. Gözümü burada açan Shakhnazahon, sürekli dayak yediğini belirterek görevlilerden yardım istedi. Hemen polise haber verildi.
ŞİKAYETÇİ OLURSAN!
Özbek kadın şikayetçi olunca kocası "Şikayetçiolursan başına daha kötüsügelir" diyerek tehdit etti. Polis tarafından gözaltına alınan Limonçiçeği, ifadesi için karakola götürüldü. Yüzü ve gözünde büyük morluklar olduğu görülen talihsiz kadın ise, "Bulaşıklarımakinaya koyarken 'elindeyıkayacaksın' diyerekbana vurmaya başladı.Hamileydim 6 ay öncedayak nedeniyle düşükyaptım. Beni sürekli dövüyor, pasaportuma el koydu, evden dışarı çıkmama izin vermiyor" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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