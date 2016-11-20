Böyle vurmuş!

İzmir'de geçtiğimiz Perşembe günü Mustafa Savsun (44) ile eski eşi Fatma Elif Uysal (37) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Savsun, belinden çıkardığı silahla eski eşini başından vurdu. Ardından kafasına sıkarak intihar etti. Korkunç olayın kamera görüntüleri ise dün ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.