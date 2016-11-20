Yol Durumu
  1. Oyuncak bebekle duygu sömürü
  2. Bana kim çarptı

Böyle vurmuş!

Böyle vurmuş!
İzmir'de geçtiğimiz Perşembe günü Mustafa Savsun (44) ile eski eşi Fatma Elif Uysal (37) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma alevlenince Savsun, belinden çıkardığı silahla eski eşini başından vurdu. Ardından kafasına sıkarak intihar etti. Korkunç olayın kamera görüntüleri ise dün ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar