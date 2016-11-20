Berlin ve Brüksel’de teröre tepki

Avrupa'da yaşayan binlerce Türk, Berlin ve Brüksel'de terör örgütlerini protesto etti. 'Teröre Lanet, Demokrasiye Davet' sloganıyla düzenlenen gösterilerde terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a karşı ortak tepki verildi. Avrupa'daki Türk STK'lar, Türkiye'ye destek verdi. Binlerce Türk bayraklı kişinin katıldığı protesto gösterilerinde insanlar omuz omuza yürüdü. Almanya'nın başkenti Berlin'de Pariser Platz Meydanı'nda ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB kurumlarını olduğu Schuman Meydanı'nda toplanan Türkler, Avrupa ülkelerinde teröre karşı verilen desteğe de hep bir ağızdan tepki gösterdi.
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