Bebekler karıştı

Rize'de yaşayan 33yaşındaki E.M., bir üniversitehastanesinde ikiz bebekdünyaya getirdi. Doğumdan birsüre sonra kız bebeğinin ateşininyükseldiğini fark etti. Talihsizbebek, bağırsak enfeksiyonuteşhisi ile Yeni Doğan YoğunBakım Ünitesi'ne yatırıldı. AnneE.M. tedavi sürerken bebeğiniemzirmek istedi. Ancak yoğunbakımda görevli hemşire G.A.,anneye "Bebeğin annesi Suriyelikadın. O da az önce bebeğiemzirdi" diyerek izin vermedi.Anne ise duruma tepki gösterdi.Çok geçmeden skandal olayıngerçeği belirlendi! Adı geçenSuriyeli kadının bebeğininde Yeni Doğan Yoğun BakımÜnitesi'nde olduğu, ancakhemşirenin yanlışlıkla verdiğiE.M.'nin bebeğini iki kezemzirdiği ortaya çıktı. Şikayetüzerine yapılan testte,bebeğin kanında Hepatit-Bvirüsüne rastlandı. Aile, olaylailgili suç duyurusunda bulundu.Hemşire G.A. hakkında da idarisoruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.