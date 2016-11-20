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ler karıştı

Bebekler karıştı
Rize'de yaşayan 33 yaşındaki E.M., bir üniversite hastanesinde ikiz bebek dünyaya getirdi. Doğumdan bir süre sonra kız bebeğinin ateşinin yükseldiğini fark etti. Talihsiz , bağırsak enfeksiyonu teşhisi ile Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırıldı. Anne E.M. tedavi sürerken bebeğini emzirmek istedi. Ancak yoğun bakımda görevli hemşire G.A., anneye "Bebeğin annesi Suriyeli kadın. O da az önce bebeği emzirdi" diyerek izin vermedi. Anne ise duruma tepki gösterdi. Çok geçmeden skandal olayın gerçeği belirlendi! Adı geçen Suriyeli kadının bebeğinin de Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde olduğu, ancak hemşirenin yanlışlıkla verdiği E.M.'nin bebeğini iki kez emzirdiği ortaya çıktı. Şikayet üzerine yapılan testte, bebeğin kanında Hepatit-B virüsüne rastlandı. Aile, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu. Hemşire G.A. hakkında da idari soruşturma başlatıldı.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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