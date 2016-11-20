Başkan iş başında

Rize'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve karşılaştığı sorunlara pratik çözümler üretmesiyle dikkat çeken HalilBakırcı, yine yapacağını yaptı. Bakırcı dün, inşaat yapmayı düşündüğü arazideki eski bir evi yıkmadan önce eve giden elektik enerjisinin kesilmesi için ÇEAŞ ekiplerinden yardım istedi. Ancakekipler iş yoğunluğunedeniyle gecikinceHalil Bakırcı, işmakinesinin yardımıile elektrik direğineulaştı. Çıplak ellekorkusuzca elektrikenerjisini kesti.
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