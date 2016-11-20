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Başkan iş başında

Başkan iş başında
Rize'de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve karşılaştığı sorunlara pratik çözümler üretmesiyle dikkat çeken Halil Bakırcı, yine yapacağını yaptı. Bakırcı dün, inşaat yapmayı düşündüğü arazideki eski bir evi yıkmadan önce eve giden elektik enerjisinin kesilmesi için ÇEAŞ ekiplerinden yardım istedi. Ancak ekipler iş yoğunluğu nedeniyle gecikince Halil Bakırcı, iş makinesinin yardımı ile elektrik direğine ulaştı. Çıplak elle korkusuzca elektrik enerjisini kesti.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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