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Bana kim çarptı

’ya 2 ay önce araba çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. 6 kez ameliyat olan ve 13 kırığı bulunan talihsiz adam “Bana çarpan şahsın adalete teslim edilmesini istiyorum” dedi

Bana kim çarptı
Kayseri'de yaşayan Yunus Çulha'ya, 2 ay önce yaya geçidinden geçerken araba çarptı. Kaza sonrası Çulha ağır yaralandı. Kendisine çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yunus Çulha, 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi altına alındı. 6 ameliyat geçirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 13 kırık bulunan , kendisine çarpan şoförün peşine düştü. Güvenlik kameraları görüntülerine ulaştı. Kazanın ardından yatağa mahkum kalan ve 3 ameliyat daha olacağını belirten Yunus Çulha şöyle konuştu: " Karşıya geçerken makas atarak gelen bir araç bana çarptı. Araç durmadı ve kaçtı. 6 tane ameliyat oldum. Bacağımın kesilme durumu vardı. 13 kırığım oluştu. Ayağımın düzelmesi için yine ameliyata gireceğim. Polisin bu şahsı biran önce bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Çalışamadığım için ailem mağdur oldu. Bana çarpan nasıl vicdansızsa rahat yatabiliyor."
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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