Bana kim çarptı

Kayseri'de yaşayan Yunus Çulha'ya, 2 ay önce yaya geçidinden geçerken araba çarptı. Kaza sonrası Çulha ağır yaralandı. Kendisine çarpan sürücü ise olay yerinden kaçtı. Hastaneyekaldırılan YunusÇulha, 10 gün boyuncayoğun bakımda tedavialtına alındı. 6 ameliyatgeçirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 13 kırık bulunan Yunus Çulha, kendisine çarpan şoförün peşine düştü. Güvenlik kameraları görüntülerine ulaştı. Kazanın ardından yatağa mahkum kalan ve 3 ameliyat daha olacağını belirten Yunus Çulha şöyle konuştu: " Karşıya geçerken makas atarak gelen bir araç bana çarptı. Araç durmadı ve kaçtı. 6 tane ameliyat oldum. Bacağımın kesilme durumu vardı. 13 kırığım oluştu.Ayağımın düzelmesi içinyine ameliyata gireceğim. Polisin bu şahsı biran önce bulup adalete teslim etmelerini istiyorum. Çalışamadığımiçin ailem mağduroldu. Bana çarpan nasıl vicdansızsa rahat yatabiliyor."
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