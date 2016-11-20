Bakan Çelik'ten Kern'e 'aşırı sağ' uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Kern'in aşırı sağcıların AB'nin kilit ülkelerinde iktidara gelmeleri büyük problem olacağı yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, "Oysa, Avusturya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, Türkiye konusunda aşırı sağcılardan daha aşırı söylemler kullanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcıların hamlelerini dengelemek için onlardan "daha aşırı" konuşmalar yapanların seçimlerde kaybettiğine dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Aşırı sağcılarla yarışmak için Türkiye hakkında benzer söylemler kullananlar, tüm Avrupa'da seçim kaybettiler ya da zayıfladılar. Avusturya Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın tüm AB zeminlerinde Türkiye karşıtlığı yapması, onlara da kaybettiriyor. Aşırı sağcılarla yarışmak için Türkiye karşıtı ve İslamofobik siyaset üretenler, aşırı sağın ve ırkçılığın güçlenmesini sağlıyorlar."

Avrupa'da aşırı sağcılarla mücadele etmek yerine onlarla aynı kulvarda yarışan tüm ana akım siyasilerin kaybettiğini belirten Çelik, aşırı sağ akımların AB'yi ve barışı tehdit ettiğini kaydetti. Bakan Çelik, "Irkçılığın güçlenmesinde, siyasi hesaplarla Türkiye karşıtlığı yapanların payı çok büyük." değerlendirmesini yaptı.