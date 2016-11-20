Bakan Albayrak Siirt'teki maden faciası hakkında son bilgileri verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Siirt'te meydana gelen maden kazası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Tabi son gelişmelere bağlı olarak kuvvetle muhtemel vatandaşlarımızın olduğu bölgelere daha fazla yaklaşmış ve buna dayalı inşallah umutlu bekleyiş noktasında, Allah nasip ederse sağ salim umudumuzu kesmeceğiz tabi ama süre uzadıkça tabiî ki bu umudu olumsuz etkilediği bir atmosfer var. Bu bilinçten hareketle çalışmanın yoğunlaşmasına bağlı daha fazla vatandaşımıza erişme şansımız artıyor" dedi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 24 SAAT ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLİYOR"

Basın toplantısında konuşan Berat Albayrak şunları söyledi:

"Vatandaşımız Sedat Bulut'a da ulaşarak, toprağın altından çıkardık ve kendisini ailelerine teslim etmiş olduk. Tabi bugün itibariyle çalışmalarla ilgili çok bir yoğun mesai ortaya koyuyor, tüm imkanlarımızla çok yoğun bir çalışma ortaya koyuyoruz. Bu noktada sadece Siirt'ten değil, Şırnak'tan bölgedeki diğer illerden MTA olsun, TKE olsun birçok kurtarma ekipleriyle yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz. Nitekim dün de bahsettiğimiz gibi sahadaki zeminin oturmasına bağlı olarak çalışan dozer sayısı, ekip sayısını da artıracağımızı ifade etmiştim. Nitekim zemin kurumaya başladıkça yağmur etkisine dayalı yukarıdaki düzeleme çalışmaları da bir noktaya eriştiği için, bugün itibariyle 8 iş makinesi, 23 tane kamyon bir tane de dozer aktif bir şekilde gece gündüz demeden 24 saat çalışmalarına devam ediyor. Tabi son gelişmelere bağlı olarak kuvvetle muhtemel vatandaşlarımızın olduğu bölgelere daha fazla yaklaşmış ve buna dayalı inşallah umutlu bekleyiş noktasında, Allah nasip ederse sağ salim umudumuzu kesmeceğiz tabi ama süre uzadıkça tabiî ki bu umudu olumsuz etkilediği bir atmosfer var. Bu bilinçten hareketle çalışmanın yoğunlaşmasına bağlı daha fazla vatandaşımıza erişme şansımız artıyor.

ENERJİ BAKANI ALBAYRAK SİİRT'TEKİ MADEN FACİASI HAKKINDA SON BİLGİLERİ VERDİ

Tabi bu çalışmaları biz çok yoğun bir iletişimle, başta aileler olmak üzere, ilk günden itibaren yürütmeye gayret ediyoruz. Nitekim bugün de hakeza ailelerimizi tekrar toplayıp anlık tüm gelişmelerden, bilgilendirerek adımlar atıyoruz. Özellikle ailelerin hassasiyetleri noktasında, toprak altındaki bölgelere müdahale etme noktasında bir kısım konuları kendilerine de istişare ederek, onların rızasını alarak sahada daha hızlı ilerleme noktasında çok yoğun bir mesai ortaya koyuyoruz.

"ÇOK YOĞUN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR ARKADAŞLAR"

Tabi son birkaç gündür Türkiye'nin farklı yerlerinden de göçük altındaki vatandaşlarımızın aileleri ve akrabaları buraya gelerek bir dayanışma noktasında, birlikte olma noktasında kendileri de burada hem dua ederek, hem de maddi manevi destek olarak ziyaret ediyorlar, ziyaretçimiz oluyorlar. Biz onlar için de hakikaten hem AFAD'ımız, hem valiliğimiz başta olmak üzere çok yoğun bir lokasyonla; sadece çadır değil, konteynır noktasında da, kendilerinin burada ağırlanması, ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında da hakikaten kamu kurumlarımızın hepsine, hükümetimiz olarak bir kez daha teşekkür ediyorum. Çok fedakarca gece gündüz demeden çok yoğun çalışma yürütüyor arkadaşlar.



"SAHADA ÇOK DAHA DETAYLI BİR ÇALIŞMA YAPMA İMKANI BULDUK"

Dediğim gibi bu çalışma saha ve zeminin mevcut topografyası itibariyle, eğimin dik olması itibariyle çok hassas. Bugün biz tüm teknik mühendis, ekip ve arkadaşlar olmaz üzere, aynı zamanda şu an itibariyle 10 vatandaşımız ve onların ailelerini de yanımıza almamız itibariyle, sahada çok daha detaylı bir çalışma yapma imkanı bulduk. Bu çerçevede iki koldan sürdürülen çalışmanın özellikle sağ kotta kalan kısmında yeni bir kol açarak, orayı da düzledikten sonra üçüncü bir kanalla, üçüncü bir yolla çalışmaları daha hızlandırmayla ilgili önemli adımlar atmaya başladık. Umulur ki inşallah bu artan topografyanın düzenlenmesi ve çalışma ortamının daha da artmasına bağlı olarak çok daha yakın dönemde bu sayıyı daha da artıracak vatandaşlarımıza yakın dönemde ulaşacak bir süreç ortaya çıkacak inşallah.



"CUMHURBAŞKANIMIZ VE BAŞBAKANIMIZ OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYORLAR"

Tabi bu çalışmaları biz anlık olarak ilk günden beri yurtdışındaki seyahatinden Türkiye'ye döndüğünden beri başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız olmak üzere çok yoğun bir takiple yoğun bir şekilde gelişmelerden hem biz arayıp bilgi veriyoruz, hem kendileri sık sık arayarak tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği bu olayla alakalı gerekli yapılması gereken ne varsa, kendileri, devletimizin tüm imkanlarını seferber etmek suretiyle tüm talimatları bize verdiler zaten. Kendilerine de bu vesileyle çok ama çok teşekkür ediyorum.

"VATANDAŞLARIMIZDAN DUA BEKLİYORUM"

Bugün bu yoğun çalışmalar akşam da gece yarısı da devam edecek. Gerek ışıklandırma, gerek yeni oluşabilecek ihtiyaçlara dayalı devam ediyor ve edecek. Bu çalışmaların özellikle son çerçevede baktığımızda ilişkili bölgeleri drone'lar vesileyle havadan yakın kamera sistemleriyle de fotoğraflarını çekip çok daha detaylı araştırmalarımızı hızlandırıyoruz. Tabi bu çerçevede sadece fiziki bir müdahale, yoğun bir çalışmanın yanının da ben buradan tüm vatandaşlarımızdan da toprak altındaki bu kardeşlerimiz için dua etmelerini de, Allah'tan en kısa sürede, inşallah sağlıklı bir şekilde kurtarılmaları noktasında manevi dualarını eksik etmemelerini temenni ediyorum.

Tekrardan dördüncü gününe girdiğimiz bu çalışmalar noktasında devletimiz ve hükümetimiz başta olmak üzere elimizden gelen her çalışmayı, her türlü desteği buradaki kardeşlerimiz için yaptığımızı farkında olmasını, bilmesini temenni ediyorum. Allah'ın izniyle, biz bu çerçevedeki çalışmalarımıza en kısa sürede olumlu bir şekilde vatandaşlarımıza kavuşacağımız umuduyla tekrardan bugün teşrif ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Siirt'in Şirvan ilçesinden hepinize en kalbi duygularımla selamlarımı iletiyorum. Sağ oğlun."