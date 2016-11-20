Ayşe seferberliği

Manisalı Seyfettin- Elif Yaraş'ın 4 yaşındaki kızları Ayşe Yaraş'ın hastalığına doğduğundan beri çare bulunamadı. Kızının yüksek ateş ve vücudunda çıkan yaralar nedeniyle sürekli hastaneye yatmak zorunda kaldığını anlatan annenin yardım çığlığına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı. Bakanlığıtalimatıyla hareketegeçen doktorlardün Ayşe'den kan vesaç örneği aldı. Anne Elif Yaraş, bakanlığın harekete geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
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allah devletimizi yüceltsin duyarlı yardım eli uzatanlardan razı olsun minik kardeşimize yaradan yoktan var eden rabbimiz şifa verir inşaellah AMİN
ALLAHIM YARDIMCIN OLSUN BENİM KÜÇÜK KIZIM İNŞALLAH ALLAHIM SANA ŞİFA VERİR IZDIRABIN DAN KURTULURSUN DEVLETİMİZE ALLAHIM ZAVAL VERMESİN HERYERE YETİŞİYOR HIZIR GİBİ
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