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Ayşe seferberliği

Ayşe seferberliği
Manisalı Seyfettin- Elif Yaraş'ın 4 yaşındaki kızları 'ın hastalığına doğduğundan beri çare bulunamadı. Kızının yüksek ateş ve vücudunda çıkan yaralar nedeniyle sürekli hastaneye yatmak zorunda kaldığını anlatan annenin yardım çığlığına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı. Bakanlığı talimatıyla harekete geçen doktorlar dün Ayşe'den kan ve saç örneği aldı. Anne Elif Yaraş, bakanlığın harekete geçmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

allah devletimizi yüceltsin duyarlı yardım eli uzatanlardan razı olsun minik kardeşimize yaradan yoktan var eden rabbimiz şifa verir inşaellah AMİN

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evet0
hayır0
cevapla 20.11.2016 01:58
doğan başak doğan başak

ALLAHIM YARDIMCIN OLSUN BENİM KÜÇÜK KIZIM İNŞALLAH ALLAHIM SANA ŞİFA VERİR IZDIRABIN DAN KURTULURSUN DEVLETİMİZE ALLAHIM ZAVAL VERMESİN HERYERE YETİŞİYOR HIZIR GİBİ

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 20.11.2016 01:28
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