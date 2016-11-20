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Avrupa’ya hodri meydan!

Avrupa’ya hodri meydan!
Hükümet, AB'nin özellikle 15 Temmuz sonrası tavrı, müzakere sürecinin askıya alınmasına kadar varan çıkışlarını masaya yatırdı. Bunlara karşı nasıl bir tavır sergileyeceğini belirledi. Bundan sonra AB'nin oluşturmaya çalıştığı algı operasyonuna karşılık Türkiye, geri adım atmayacak. Tezlerini savunmaya devam edecek. Kendisine yönelik gelen eleştirilere aynı tonda, aynı sertlikte yanıt verecek. AB, aradaki ilişkileri ne kadar gererse, 'de aynı ölçüde germeye devam edecek. AB rest çekirse bu rest de görülecek. Yani "reste rest" denilecek.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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