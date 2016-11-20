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ve arasında dev anlaşma

Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, ile tedarikine ilişkin 62 milyon liralık sözleşme imzaladığını duyurdu.

ASELSAN ve Milli Savunma Bakanlığı arasında dev anlaşma
Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ile arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan '' tedarikine ilişkin olarak toplam bedeli 62 milyon 77 bin lira tutarında sözleşme imzalanmıştır.

Bu açıklama Milli Savunma Bakanlığından bugün alınan iznine istinaden yapılmıştır." denildi.
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  • 20 Kasım 2016, Pazar 13:59
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