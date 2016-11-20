Kaya, beraberinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Avrupa Birliği Bakan Yardımcısı Ali Şahin ile Cerablus'u ziyaret ederek yürütülen çalışmaları inceledi.

AK Partili heyet, ilk olarak Cerablus'un terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olduğu dönemde cezaevi olarak kullanılan ve Türkiye tarafından bakım ve onarımı yapıldıktan sonra eğitim ve öğretime tekrar başlayan Ahmet Selim Mulla Lisesini ziyaret etti.

Burada çocuklar ile yakından ilgilenen heyet, onlara çeşitli kırtasiye malzemesi hediye etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Velilerle sohbet eden ve onların sorunlarını not alan heyet daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Cerablus Hastanesine geçti.

Hastanenin baş hekiminden bilgi alan parti üyeleri, hasları ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Heyet son olarak Cerablus yerel meclisini ziyaret ederek meclis üyeleri ile görüştü.

Kaya, ziyaretin ardından gittiği Karkamış ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her zaman teröre karşı olduğunu, mazlum ve kardeşliğin yanında olduğunu söyledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından binlerce Suriyelinin kendi vatanlarına rahatça döndüğünü anlatan Kaya, Suriyelilerin her konuda kendilere teşekkür ettiğini belirtti.

Türkiye'nin barış güvercini olmaya devam edeceğini vurgulayan Erol Kaya, şunları konuştu: "Devletimiz, Cerablus'un hem altyapısını hem üstyapısını, elektriğini, suyunu, güvenliği konusunda üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Türkiye halkına, değerli STK üyelerine ben teşekkür ediyorum. Muhteşem işler yapıyorlar. Barış budur, kardeşlik budur. İnşallah Suriye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmek budur. Hiç kimse şu endişede bulunmasın Türkiye Suriye'de ne arıyor diye. Biz orayı imar etmek ve oradaki insanların güvenli bir şekilde orada kalmalarını sağlamak için oradayız. Cumhurbaşkanımız, 'Suriye halkı Suriye'de kalmalı' demişti. İşte bir örneğini bugün Cerablus'ta gerçekleştirdik."

"AVRUPA VE AMERİKA BİZE GÜVENMELİ"

Kaya, Türkiye'nin bölgeye sadece huzur ve barış getirmek istediği için Suriye'de bulunduğunun altını çizdi.

Suriyeli mülteciler konusunda dünyada sadece Türkiye'nin üzerine düşen görevi tam manasıyla yerine getirdiğini aktaran Kaya, şöyle devam etti: "Hem Avrupa hem Amerika bize inanmalı ve güvenmelidir. Bizim bu projemizi bütün Suriyenin özellikle kuzey kesimine yaparsa Suriye'deki hem insanların orada kalması hem de diğer ülkelere yük olmayı engellemiş olur. Eğer kendi ülkelerine Türkiye'deki mülteciler gelmesin diyenler iki teklif olmalı. Birisi, bizim kapıları açmamızı istiyorsanız Suriye'deki insanların orada kalmasını sağlamak zorundasınız. İkincisi, eğer kapıların açılmasını istemiyorsanız Suriyeliler konusunda Türkiye'nin yüküne ortak olmalılar."

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin de Gaziantep'e yapılan hizmetlerine aynısının Cerablus'a yaptıklarını ifade etti.

Çalışmaların devam ettiğini anlatan Şahin, "Cerablus'un alt ve üstyapısının büyük çoğunluğunu biz yapıyoruz. Her gün çöpleri toplanıyor, kaldırımları, sokakları temizleniyor. Özellikle içme suyu konusunda ciddi çalışmalarımız oldu. Şu anda kentin yüzde 90'ına temiz ve sağlıklı içme suyu veriyoruz bunların çalışmasını yaptık. Önümüzde kış ayları var ve biz zor şartları hesaba katarak hizmetlerimize devam edeceğiz." dedi.