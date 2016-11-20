ABD-Türkiye koordinasyonu için çalışacak ABD'li subay Ankara'ya geldi. Rakka operasyonunun koordinasyonu için çalışacak ABD'li general Ankara'da göreve başladı.
Habertürk TV'nin haberine göre ABD'li generalin Rakka operasyonunun koordinasyonu için çalışmaya başladığı bildirildi.
Daha önce Türkiye'ye gelen ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile görüşmüş ve Rakka operasyonu konusunda işbirliği yapılacağı açıklanmıştı. Görüşme sonrası açıklama yapan Pentagon, Rakka operasyonu için Türkiye ile koordineli hareket edileceğini ve tüm gelişmelerin Türkiye'ye bildirilmesi için Pentagon'dan iki üst düzey ismin Türkiye'ye gönderileceğini belirtmişti. Ankara'ya gelen iki üst düzey ABD'li ismin operasyon boyunca Türkiye'de kalması ve Rakka'daki tüm gelişmeleri Genelkurmay Başkanlığı ile paylaşması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.