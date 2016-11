57’sinde anne 65’inde baba!

Antalya'da geçtiğimiz yıllarda ilginç bir olay yaşandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Nami Doğan'ın eşi Gülfidan Doğan, 2005 yılında tüp bebek yöntemiyle hamile kaldı. Ancak asıl ilginç olanı çiftin yaşlarıydı. Çünkü çift, ikiz kız bebeklerini kucaklarına aldıklarında Nami Doğan 65, eşi ise 57 yaşındaydı! Doğan çiftinin bu mutluluğu yaşamalarının üzerinden tam 11 yıl geçti. İleri yaşlarına rağmen anne baba duygusunu tadan çift, kızları Buket ve Derya'nın bir an olsun yanından ayrılmadı.



BAŞARILARINDAN MEMNUNUM

Şu anda kendisinin 76, eşinin ise 68 yaşında olduğunu söyleyen Nami Doğan, yaşadığı mutluluğu şöyle dile getirdi: "Buket 1810 gram, Derya ise 1920 gram ağırlığında dünyaya geldi. Şimdi ikisi de 5'inci sınıf öğrencisi. Onların derslerindeki başarıları beni çok mutlu ediyor. Anneleri ise her anlarında yanında. Çok mutlu bir aileyiz. 22 Aralık'ta 11'inci yaş günlerini kutlayacağız. Kızlarımın büyümesi ve kariyer sahibi olmalarını istiyorum. Emekli olduğum için onlarla yakından ilgilenebiliyorum. Anneleri ile her anımız onlara ait." Öte yandan 'Dünyanın doğum yapan en yaşlı annesi' unvanını Romanyalı emekli Profesör Adriana Iliescu taşıyor. Iliescu, 2004 yılında 67 yaşında anne oldu. Türkiye'nin doğum yapan en yaşlı annesi unvanı ise kimya mühendisi Münevver Yavuz'a ait. Yavuz, 2005 yılında 58 yaşındayken tüp bebek yöntemiyle anne oldu. Antalyalı Gülfidan Doğan ise Türkiye'nin ikinci en yaşlı doğum yapan annesi özelliğini taşıyor.