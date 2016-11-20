3 gün parkta yatmışlar

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki Gülizar Dutçu, Petek Civelek ve Çağla Kesebir isimli 3genç kız, geçtiğimiz Çarşambagünü evlerinden çıkmış, o günden sonra kendilerinden haber alınamamıştı. Kızların aileleri çaresizlik içerisinde kızlarının dönmesi için gözyaşı dökmüştü. 3 genç kızın en sonArnavutköy'de görüldükleriiddia edilmişti. Ancak korku dolu bekleyiş dün sona erdi. Öyle ki günlerdir ailelerinin gözü yaşlı şekilde aradıkları kızlar dün akşam saatlerinde evlerine döndü. Kızlar,ortadan kaybolduktan bu yanaparklarda kaldıklarını söyledi.
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