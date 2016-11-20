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3 gün parkta yatmışlar

3 gün parkta yatmışlar
İstanbul Gaziosmanpaşa'da 14 yaşındaki , Petek Civelek ve Çağla Kesebir isimli 3 genç kız, geçtiğimiz Çarşamba günü evlerinden çıkmış, o günden sonra kendilerinden haber alınamamıştı. Kızların aileleri çaresizlik içerisinde kızlarının dönmesi için gözyaşı dökmüştü. 3 genç kızın en son Arnavutköy'de görüldükleri iddia edilmişti. Ancak korku dolu bekleyiş dün sona erdi. Öyle ki günlerdir ailelerinin gözü yaşlı şekilde aradıkları kızlar dün akşam saatlerinde evlerine döndü. Kızlar, ortadan kaybolduktan bu yana parklarda kaldıklarını söyledi.
Etiketler:
  • 20 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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