Yıldırım cevap!

'3 BİN AİLENİN MAĞDURİYETİ İÇİN'
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kesinlikle tecavüzcüler bu suçun kapsamı dışındadır. Düzenleme sadece evlenmiş, ama yaş şartı nedeniyle nikah yapamamış olanların, resmi nikahla evlenmeleri halinde uygulanacaktır. Düzenleme, sadece dışardaki kadının, içerdeki kocanın ve bu evlilikten doğmuş çocukların mağduriyetini gidermeye yöneliktir. 'Bundan tecavüzcüler yararlanacak' diyenler çarpıtma yapıyorlar" dedi. Başbakan Binali Yıldırım da düzenlemeye ilişkin şunları anlattı: "Bu tamamen gerçek dışı bir iftiradır. Olay şudur; yaşı tutmayan, erken yaşta, reşit olmayan yaşta evlenenler var. Yasaları bilmiyorlar. Çocukları oluyor. Baba hapse giriyor. Çocuklar anasıyla yalnız kalıyor. Bu şekilde 3 bin aile tespit edildi. Bu mağduriyetin giderilmesine yönelik bir çalışmadır.
YİNE UCUZ İSTİSMAR ARACI YAPTI
Seçim kampanyalarında herkes bu sorunu çözmek için söz vermişti. Bu mağduriyetin giderilmesi için yapılan düzenlemeyi CHP her şeyde olduğu gibi bir ucuz istismar aracı olarak kullanmaya kalktı. Bu bir tecavüze af değildir. Tecavüze en ağır cezayı AK Parti getirdi. Ancak bu cezalar tecavüzle ilgili bir konu değil. Bundan böyle bu şekilde evlenmeler olursa hiçbir şekilde müsamaha edilmeyecek. Ama geçmişte bu cezalardan haberi olmayan ve evlenmiş kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için çıkan bir düzenleme. Bunun dışındakiler maalesef bildik CHP'nin çarpıtma, saptırmaya yönelik faaliyetlerden ibaret." Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), "Cebir ve tehdit olmasa bile küçük yaşta bir kız çocuğunun 'kendi iradesi' nasıl tespit edilecektir? Bu konunun da ayrıca değerlendirilmesi gerekir" açıklamasını yaptı. Başbakan Yıldırım, düzenleme hakkında AK Parti grubunun, muhalefet partileriyle görüşülmesi talimatını verdi.
CAMİ ÇIKIŞI SEVGİ SELİ
Başbakan Binali Yıldırım, dün Cuma namazını Ankara'nın tarihi mekanlarından biri olan Kale'deki Arslanhane Camii'nde kıldı. Yıldırım, cami çıkışı esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yıldırım'ın vatandaşlarla tek tek ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı.
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