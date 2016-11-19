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Yeni dönem mesajı

Yeni dönem mesajı
Cumhurbaşkanı , Pakistan'daki temaslarını ardından Özbekistan'a gitti. Özbekistan'ın merhum birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarını ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Vekili ve Başbakan Şevket Mirziyayev ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, "Özbekistan'ın siyasi istikrarını ve ekonomik kalkınmasını sürdüreceğinize inanıyorum. Bu vesileyle 4 Aralık'taki seçimlerde sizlere de başarılar diliyorum. Yeni dönemde, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışmalıyız" dedi. Mirziyayev de Erdoğan'ı ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekledi: "Türkiye Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan, büyük destek sağlayan bir ülkedir ve biz bunu hiçbir zaman unutmayacağız."
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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