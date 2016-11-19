Yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'daki temaslarını ardından Özbekistan'a gitti. Özbekistan'ın merhum birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un mezarını ziyaret eden Erdoğan, daha sonra Devlet Konuk Evi'nde Cumhurbaşkanı Vekili veBaşbakan Şevket Mirziyayev ile bir araya geldi. Görüşme öncesinde bir konuşma yapan Erdoğan, "Özbekistan'ın siyasi istikrarını ve ekonomik kalkınmasını sürdüreceğinize inanıyorum. Bu vesileyle 4 Aralık'taki seçimlerde sizlere de başarılar diliyorum. Yeni dönemde, ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışmalıyız" dedi. Mirziyayev de Erdoğan'ı ülkesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ekledi: "Türkiye Özbekistan'ınbağımsızlığını ilk tanıyan, büyükdestek sağlayan bir ülkedir ve bizbunu hiçbir zaman unutmayacağız."
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