Yargıda FETÖ - sol ittifakı

Ankara Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada "itiraflarda" bulunan eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici ile Kurul'un eski üyeleri Mustafa Kemal Özçelik ve Kerim Tosun bu ittifakın özellikle HSYK seçimleri sırasında net olarak ortaya çıktığını anlattılar.
İşte üç itirafçının anlatımları:
DANIŞTAY'DA DA SOSYALDEMOKRAT (Ahmet Hamsici): 2014 HSYK seçimlerinde cemaat tarafından aday gösterilince cemaat kendisinden olan Mustafa Kemal Özçelik'i Ülkücü olarak bilinen Kerim Tosun'u ve sosyal demokrat olarak bilinen Yakup Ata'yı destekleyerek oy toplamak istediklerini düşündüm. Hatta Danıştay'da da aynı şekilde davranıp kendilerinden olan Şaban Işık ile sosyal demokrat olan Taci Bayhan'ı desteklemişlerdir.
SOLDAN OY ALDIK (Mustafa Kemal Özçelik): Ben, Kerim Tosun, Yakup Ata ve Osman Yurdakul HSYK seçimleri esnasında hareket tarzı belirlemek için bir araya gelmeye başladık. Bu toplantılara cemaat mensubu olan Muzaffer Özdemir de katılmıştı. Nazmi Dere, Yakup Ata'nın katılmış olduğu toplantılara katılmazdı. Cemaat bu seçimlerde ılımlı solculardan oy alabileceğini düşünüp Yakup Ata'ya destek verdi. Biz de bu nedenle Yakup Ata'ya oy verdik. Ancak solun bir kısmı Yakup Ata'ya oy verip bize oy vermedi. Yakup Ata daha sonra bizden ayrılarak çoğunluk grubu olan Yargıda Birlik Platformu adayları ile birlikte hareket etti.
SOLCU ADAYLA AYRICA TOPLANTI (Kerim Tosun): Fetullah Gülen cemaati benim kendilerinden olduğumu biliyorlardı. Ayrıca milliyetçi kanadın bana sempati duyduğunu ve bu nedenle bu kesimden de oy alabileceğimi hatta babamın babasının Türkmen Alevisi olması nedeniyle bu kesimden de oy alabileceğimi değerlendirdiklerini ve bu nedenle bana bu teklifi yaptıklarını biliyorum. Ben Nazmi Dere'ye, 'benim dışımda cemaatin desteklediği adaylar kimler' dedim. O da bana, Mustafa Kemal Özçelik, Salih Sönmez, Ali Eryılmaz'ı da aday göstereceklerini ayrıca sol kesimden aday olan Yakup Ata'yı da destekleyeceklerini söyledi. Yakup Ata ile ev toplantılarında bir araya gelmedik. Onunla dışarıda yapılan yemeklerde bir adaya geldik. Bu kişi sol grubun adayıydı.
ERSAN ATAR
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