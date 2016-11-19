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lar için ziyarete mola

Yarasalar için ziyarete mola
Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan Dupnisa, ların üremesi için geçici bir süre ziyaretçilerine kapatıldı. Kırklareli'nin Sarpdere köyündeki mağarada 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa var. Üç bölümünden oluşan mağaranın giriş kapısı kilitlendi. Mağara yarasaların üremesi amacıyla 6 ay boyunda ziyaretçilere kapalı kalarak, içerisi aydınlatılmayacak.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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