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Van'da boş evde PKK cephaneliği ele geçirildi

Van'ın İpekyolu İlçesi'nde polisin bir eve düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Vanda boş evde PKK cephaneliği ele geçirildi

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine İpekyolu İlçesi Erekdağı Caddesi üzerindeki boş bir eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 Kaleşnikof tüfek, 18 roket, 14 roket sevk fişeği, 1 termal dürbün, 50 elektrikli fünye, 14 şarjör, 3 el bombası, 1 kilogram patlayıcı madde, 1 tabanca kılıfı, çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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  • 19 Kasım 2016, Cumartesi 21:38
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