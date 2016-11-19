Van'da boş evde PKK cephaneliği ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir istihbarat üzerine İpekyolu İlçesi Erekdağı Caddesi üzerindeki boş bir eve akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 4 Kaleşnikof tüfek, 18 roket, 14 roket sevk fişeği, 1 termal dürbün, 50 elektrikli fünye, 14 şarjör, 3 el bombası, 1 kilogram patlayıcı madde, 1 tabanca kılıfı, çok sayıda uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



